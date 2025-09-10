قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ صدى البلد: نعمل على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار
مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري
صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد
أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص
تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟
رئيس الوزراء للمواطنين: الأصعب عدى في الدين الخارجي
رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
توك شو

يونيسف: أطفال غزة عالقون في دوامة من الخوف والعنف

محمود محسن

أعلنت منظمة يونيسف، أنّ أطفال غزة عالقون في دوامة من الخوف والعنف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصلت يونيسف، أنّ معظم المناطق في قطاع غزة أصبحت غير آمنة، مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيام نازحين غربي مدينة غزة، مضيفة أن أربعة فلسطينيين استُشهدوا جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من النازحين وسط مدينة خان يونس، فيما استُشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في مدينة خان يونس ،كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة

منظمة يونيسف غزة العنف قطاع غزة إطلاق النار

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

