يونيسف: أطفال غزة عالقون في دوامة من الخوف والعنف

أعلنت منظمة يونيسف، أنّ أطفال غزة عالقون في دوامة من الخوف والعنف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصلت يونيسف، أنّ معظم المناطق في قطاع غزة أصبحت غير آمنة، مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيام نازحين غربي مدينة غزة، مضيفة أن أربعة فلسطينيين استُشهدوا جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من النازحين وسط مدينة خان يونس، فيما استُشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في مدينة خان يونس ،كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة