كاملة العدد.. محافظ كفر الشيخ: نسبة الإشغالات ببلطيم الصناعية 100% | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية ببلطيم، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج، والاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعاملين، في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

شملت الجولة تفقد مصنع الصلاح للصناعات الغذائية (العصائر والمشروبات)، ومصنع الشرق الأوسط لاستخلاص الزيوت، حيث اطلع محافظ كفرالشيخ على خطوط الإنتاج، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الموقع المؤقت لاستقبال سيارة الحماية المدنية داخل سور مصنع الشرق الأوسط، بما يعزز إجراءات السلامة والحماية داخل المنطقة الصناعية. 

واختتم جولته بتفقد مصنع المصرية لشباك الصيد، الذي يُعد من المصانع الرائدة في دعم قطاع الصيد وتوفير مستلزمات الصيادين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة الصناعية ببلطيم تمثل صرحًا استثماريًا متميزًا، إذ تمتد على مساحة 114 فدانًا، ووصلت نسبة الإشغال بها إلى 100%، بما يعكس حجم الإقبال الاستثماري الكبير بها، وتضم المنطقة 104 مصانع قائمة تعمل بكامل طاقتها.

وتابع، توفر هذه المصانع 2476 فرصة عمل دائمة، إلى جانب 2000 فرصة عمل موسمية، وتتنوع الصناعات بها لتشمل: الصناعات الغذائية، الكيميائية، الأعلاف، الهندسية (خاصة الإلكترونيات)، النسيجية، الخشبية، الزراعية، التعدينية، مواد البناء، الصناعات الورقية، وصناعة الشباك وأدوات الصيد.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية شهدت تطورًا مهمًا بعد إشهارها برقم 147 لسنة 2025، حيث أصبح من حق المستثمرين نقل ملكية الأراضي المقام عليها مصانعهم وتحرير عقود نهائية لها، مما يمنحهم استقرارًا قانونيًا أكبر ويعزز ثقتهم بالاستثمار داخل المحافظة، مضيفًا أنه تم فك قيود الارتفاع من 15 مترًا حتى 18 مترًا بما يسهم في تحسين جودة الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع التوسع في إنشاء المصانع الجديدة، من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفر الشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بلطيم الصناعية صناعة

