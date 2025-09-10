فريق سفراء التطوير يبدأ تدريب 1063 معلمًا لمادة الرياضيات بالإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لمتابعة برنامج ( المنهج المطور ) المُعَد لتدريب جميع معلمي الرياضيات للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والمدارس اليابانية ومدارس التعليم الخاص ، والذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة الاجتماعات بالمديرية وعدد من القاعات الأخرى لرفع كفاءة المعلمين وتنمية قدراتهم ومواكبة المناهج المطورة، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وسمية عثمان موجه عام الرياضيات.

وأكّد مدير المديرية أنّ هذا التدريب غاية فى الأهمية حيث يشمل ثلاثة محاور خاصة بالمنهج ، المحور الأول بالتدريب عبر شبكات الفيديو كونفرانس ، كما تم التدريب على المهارات التى يتحصل عليها الطالب من خلال هذا المحتوى، في حين أنّ المحور الثانى الذي انطلق اليوم عبارة عن لقاءات مفتوحة مع المعلمين والموجهين للتطبيق العملى على هذه التدريبات ، كما سيتم رفع فيديوهات على المنصة المهنية للمعلمين الخاصة بوزاره التربيه والتعليم ليتمكن المعلم من خلالها من مراجعة ما تم التدريب عليه من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس والاستراتيجيات التى بُني عليها والمهارات وطرق التدريس المختلفة.

وأوضح مدير المديرية أنَّ التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم ، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم ، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني ، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية ، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل ، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم.

وأكّد ( أبوزيد ) أنَّ المناهج المطوّرة تركز على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى ، ويأتي التدريب في إطار العمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ومتابعة برامج التنمية المهنية. للمعلمين في شتى التخصصات.