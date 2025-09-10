قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فريق سفراء التطوير يبدأ تدريب 1063 معلمًا لمادة الرياضيات بالإسكندرية

برنامج تدريبي بتعليم الاسكندرية
أحمد بسيوني

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لمتابعة  برنامج ( المنهج المطور )  المُعَد لتدريب جميع معلمي الرياضيات للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والمدارس اليابانية ومدارس التعليم الخاص ، والذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة الاجتماعات بالمديرية وعدد من القاعات الأخرى لرفع كفاءة المعلمين وتنمية قدراتهم ومواكبة المناهج المطورة، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وسمية عثمان موجه عام الرياضيات.

وأكّد مدير المديرية أنّ هذا التدريب غاية فى الأهمية حيث يشمل ثلاثة محاور خاصة بالمنهج ، المحور الأول بالتدريب عبر شبكات الفيديو كونفرانس ، كما تم التدريب على المهارات التى يتحصل عليها الطالب من خلال هذا المحتوى، في حين أنّ المحور الثانى الذي انطلق اليوم عبارة عن لقاءات مفتوحة مع المعلمين والموجهين للتطبيق العملى على هذه التدريبات ، كما سيتم رفع فيديوهات على المنصة المهنية للمعلمين الخاصة بوزاره التربيه والتعليم ليتمكن المعلم من خلالها من مراجعة ما تم التدريب عليه من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس والاستراتيجيات  التى بُني عليها والمهارات وطرق التدريس المختلفة.

وأوضح مدير المديرية أنَّ التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم ، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم ، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني ، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية ، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم. 

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل ، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم.

وأكّد ( أبوزيد ) أنَّ المناهج المطوّرة تركز على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى ، ويأتي التدريب في إطار العمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ومتابعة برامج التنمية المهنية. للمعلمين في شتى التخصصات. 

الاسكندرية تعليم الاسكندرية سفراء التطوير التعليم تكنولوجيا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

فادي خفاجة

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

سارق المسجد بدمنهور

اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

بالصور

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

