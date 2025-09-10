قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل لقاء أشرف زكي مع الفرق المستقلة على مسرح النهار

أشرف زكي
أشرف زكي
قسم الفن

شهد مسرح النهار مساء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً، انعقاد اجتماع هام ضم الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم مقرر شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية، بمشاركة واسعة من الفنانين والفرق الفنية المستقلة وأعضاء النقابة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف زكي أن النقابة تسعى بجدية لدعم هذه الكيانات الفنية، قائلاً: “نحاول تقديم دعم للفرق المستقلة أو إيصال صوتكم للمسؤولين، ومن المهم جدًا أن تُعرف الجهات الرسمية من هي الفرق الحرة والمستقلة وطلباتها".

وأضاف: “مهمتنا أن نكون همزة وصل لمساعدتكم، وترتيب البيت، ومواجهة التحديات، نحن تحت أمر الفرق المستقلة ولسنا أوصياء عليكم، نحن نعرف معنى فرق حرة وفرق مستقلة، ونتمنى أن نرى مزيدًا من هذه الكيانات التي تثري الساحة الفنية".

وتابع قائلاً: “قدرتنا على نجاح هذا اللقاء هي التي تسطر القادم، كثيرون يتمنون الفشل، لكن كلمة فشل ليست في قاموسنا، نفسنا نحاول نساعد، لأن هناك من ساعدونا في البدايات، ومن واجبنا أن نرد هذا الجميل".

كما شدد على أن النقابة ستقوم بإعداد مذكرة رسمية للمسؤولين تتضمن أبرز احتياجات ومطالب الفرق المستقلة، بما يضمن دعمها وتوفير مناخ ملائم لإبداعها.

وقد شارك في اللقاء عدد من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، من بينهم:     الفنان والمخرج سامح بسيوني، ومهندس الديكور وائل عبد الله،     الفنانة إيمان رجائي، و    الفنان علي كمالو، واخرون".

واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين على أهمية استمرار هذه الاجتماعات، واعتبارها خطوة أساسية لترسيخ مكانة الفرق المستقلة كرافد حيوي للحركة المسرحية والفنية في مصر.

أشرف زكي مسرح النهار الفرق المستقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

هجوم الدوحة

طالبوا بتحرك عربي.. نواب وأحزاب مصرية ينددون بالاعتداء الإسرائيلي على قطر

حاتم باشات

باشات: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية

عقوبة الحبس

مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد