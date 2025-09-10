الجلوس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة عاجلة للأسر قبل بدء الدراسة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بها مؤسسات طبية تمتلك أجهزة كبيرة لعلاج جميع الأمراض، التي يعاني منها المواطنون، وأن مصر هي عاصمة للطب، وتمتلك كنزا بشريا في مجال الطب.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأطباء المصريين متواجدون في جميع دول العالم، يقدمون الخدمات الطبية بكل دقة وتميز.

ولفت إلى أن مصر أبوابها مفتوحة لجميع المرضى من جميع الدول المجاورة، وأن الأطباء في مصر مميزون بالشهادات العالمية، وأن الجميع يعلم الانجازات الطبية الكبيرة، التي تمت في أكثر من تخصص.

وتحدث عن فيروس كورونا، وقال إن هذه الفترة هي فترة تغيير الفصول، وخلال هذه الفترة ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن خريطة الأمراض التنفسية في مصر لم تتغير.

الإصابات التنفسية ترتفع في فصل الشتاء

وأشار إلى أنه لم يظهر أي أمراض أو إصابات خاصة بمتحور كورونا الجديد في مصر، وأن الأعداد الخاصة بالإصابات التنفسية سترتفع في فصل الشتاء، وأن هذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

وطالب المواطنين بالحصول على التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وحذر المواطنين من الخروج من الجو البارد للساخن والعكس، لعدم الإصابة بأي دور برد، ووجه رسالة للأسر قبل بدء المدارس، قائلا: لو طفلك تعرض للإصابة بالأنفلونزا عليه أن يجلس في البيت يومين أو ثلاثة أيام، وأنه في حالة الإصابة بارتفاع في الحرارة واحتقان، يجب الذهاب للطبيب".