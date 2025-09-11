هاجر السراج تحتفل بزفافها: تزوجت من صديقي وحب حياتي

احتفلت الإعلامية هاجر السراج بزفافها منذ أيام في أجواء مبهجة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا ولقطات من الحفل.

وعلقت هاجر على الصور بقولها: "تزوجت من صديقي المقرب وحب حياتي"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تقديم التهاني والدعوات لها بالسعادة الزوجية.

مسيرة هاجر السراج الفنية

شاركت الفنانة هاجر السراح فيديو مع الفنانة مايان السيد من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد و علقت هاجر " مي و سارة طول المسلسل".

يقدم المسلسل قصة محمد، مهندس تكييف يعيش حياة روتينية مملة، ويحاول التمرد على واقعه بطرق غير محسوبة، مما يوقعه في مشكلات متتالية. رغم كونه متزوجًا ولديه ابن وزوجته حامل، إلا أنه يقع في حب فتاة جديدة، ما يدفعه للتخطيط للزواج منها، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له عواقب وخيمة بسبب أفعاله.

يُعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة Watch It، ويتكون من 15 حلقة فقط، مما يزيد من إثارة الأحداث وتسارع وتيرتها.

ولفتت هاجر السراج الأنظار اليها بعد ان شاركت فى عدد من الأعمال الفنية فى بدايتها فى عام 2021 من خلال مسلسل “ضد الكسر” مع النجمة نيللي كريم، كما شاركت فى مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة منة شلبي، والفنانة إلهام شاهين، ومسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.