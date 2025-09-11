قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
حسام غالي يكشف عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا للأهلي
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
يسرا المسعودي تطمئن الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية|خاص

الفنانة يسرا المسعودي
الفنانة يسرا المسعودي
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة يسرا المسعودي الجمهور عليها بعد تعرضها لوعكة صحية

قالت الفنانة  يسرا المسعودي في تصريحات خاصة  لموقع   صدي البلد الاخباري  انا بخير الحمد لله ، أن شاء الله اكون أفضل شكرا ليكم و لمحبتكم.

و  كانت قد كتبت الفنانة يسرا المسعودي بوست  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"  
اني اخد صدمه كهربائية في قلبي دي عمري متخيلتها في حد ذاتها صدمه لغايت دلوقتي 
كنت أقولو خلاص يا قلبي هتقف وتخذلني انت  اخر واحد اتوقع منو ده 
… لكن الحمد لله رجعت أشوف الحياة من جديد 

يذكر أن انضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.

وأكدت يسرا المسعودي، في لقاء مع "صدى البلد"، أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

وأضافت يسرا المسعودي أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

ويُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

