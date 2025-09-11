سؤال في النواب لمواجهة المشكلات التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد الذى تتزايد مخاوف أولياء الأمور والطلاب من استمرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنظومة التعليمية وعلى رأسها نقص أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، وغياب خطة واضحة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف دخل الأسر المصرية.


وتساءل : ما هي خطط الوزارة لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول ؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع عجز المعلمين في المدارس، خاصة في المواد الأساسية كالرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية؟

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى الإجراءات المتخذة لتوفير مقاعد وأثاث مدرسي مناسب، في ظل شكاوى أولياء الأمور من جلوس الطلاب على الأرض في بعض المدارس؟ ما خطط الوزارة للتأكد من تسليم الكتب المدرسية في موعدها، وربطها بالمناهج الرقمية؟ وكيف ستتم مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التي تحولت إلى “مراكز تعليم بديلة” وأرهقت الأسر المصرية؟ وهل يعلم الوزير أن السناتر التعليمية وصلت الى القرى ؟ وما مدى جاهزية المدارس من حيث الصيانة، المرافق، ودورات المياه قبل استقبال الطلاب؟ وما هي خطة الوزارة لمعالجة التفاوت الصارخ بين مدارس القرى والنجوع وبين مدارس المدن من حيث الإمكانيات التعليمية؟ ومتى ستعلن الوزارة بشكل واضح آليات الانتقال من الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب؟ وهل سيتم توفير أنشطة تعليمية بديلة داخل المدارس لجذب الطلاب والحد من اعتمادهم على المراكز الخاصة؟ وهل المحافظات استعدت لبدء العام الدراسى الجديد ؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين ومديرى مديرات وادارات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بمواجهة جميع المشكلات التى تواجه العملية التعليمية,

