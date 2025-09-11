وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة

نعى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقدّم وزير الزراعة خالص تعازيه لأسرة الفقيد وجميع محبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وأكد وزير الزراعة أن الدكتور نعيم مصيلحي، كان أحد أبرز جنود وزارة الزراعة المخلصين، ومن قامات البحث العلمي الزراعي في مصر، حيث كرس حياته لخدمة قطاع الزراعة والبحث العلمي الزراعي، كما أسهم بشكل كبير في إثراء هذا المجال من خلال جهوده المتواصلة، حيث ترك بصمات واضحة في مسيرة عمله، وظل نموذجًا للعطاء والإخلاص في عمله حتى آخر وقت.