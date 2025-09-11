قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة

شيماء مجدي

نعى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى،  الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقدّم وزير الزراعة خالص تعازيه لأسرة الفقيد وجميع محبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


وأكد وزير الزراعة أن الدكتور نعيم مصيلحي،  كان أحد أبرز جنود وزارة الزراعة المخلصين، ومن قامات البحث العلمي الزراعي في مصر، حيث كرس حياته لخدمة قطاع الزراعة والبحث العلمي الزراعي، كما أسهم بشكل كبير في إثراء هذا المجال من خلال جهوده المتواصلة، حيث ترك بصمات واضحة في مسيرة عمله، وظل نموذجًا للعطاء والإخلاص في عمله حتى آخر وقت.

