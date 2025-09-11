خطة «التعليم» لتطوير مستوى الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف والمتخصص في شؤون التعليم، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع قيادات ومديري المدارس تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون مختلفًا للقطاع التعليمي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير: «الوزير ركز على تنظيم بداية العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر، بحيث يتم دخول الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الأول بدلًا من دخول جميع الصفوف مرة واحدة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الارتباك وضمان توزيع الطلاب بشكل منضبط داخل الفصول.

وأضاف أن الوزير شدد على عدم تجاوز الكثافة الطلابية 50 طالبًا في الفصل، وهو ما يعد تحولًا مهمًا مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت أعدادًا قد تصل إلى 70 أو 100 طالب في بعض المدارس، الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وأشار الشرقاوي إلى أن الوزير وضع ضوابط جديدة للحضور، حيث أصبح لزامًا على الطالب الانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، إلى جانب ربط أعمال السنة بالحضور الفعلي للطلاب، لضمان التزامهم داخل المدرسة.

وتابع الشرقاوي أن الوزير أعاد التأكيد على أهمية مجموعات التقوية كبديل عملي للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنها توفر شرحًا بأسعار مناسبة وأعداد أقل داخل الفصول، إلا أنه شدد على أن نجاحها ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهد حتى تصبح قادرة على منافسة الدروس الخصوصية بشكل فعلي.