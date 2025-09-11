قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطة «التعليم» لتطوير مستوى الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

طلاب
طلاب
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف والمتخصص في شؤون التعليم، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع قيادات ومديري المدارس تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون مختلفًا للقطاع التعليمي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير: «الوزير ركز على تنظيم بداية العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر، بحيث يتم دخول الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الأول بدلًا من دخول جميع الصفوف مرة واحدة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الارتباك وضمان توزيع الطلاب بشكل منضبط داخل الفصول.

وأضاف أن الوزير شدد على عدم تجاوز الكثافة الطلابية 50 طالبًا في الفصل، وهو ما يعد تحولًا مهمًا مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت أعدادًا قد تصل إلى 70 أو 100 طالب في بعض المدارس، الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وأشار الشرقاوي إلى أن الوزير وضع ضوابط جديدة للحضور، حيث أصبح لزامًا على الطالب الانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، إلى جانب ربط أعمال السنة بالحضور الفعلي للطلاب، لضمان التزامهم داخل المدرسة.

وتابع الشرقاوي أن الوزير أعاد التأكيد على أهمية مجموعات التقوية كبديل عملي للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنها توفر شرحًا بأسعار مناسبة وأعداد أقل داخل الفصول، إلا أنه شدد على أن نجاحها ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهد حتى تصبح قادرة على منافسة الدروس الخصوصية بشكل فعلي.

التعليم وزير التربية والتعليم ملفات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"صدى البلد" ينشر بنود الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

سؤال في النواب لزيادة مزايا كارت الفلاح والاستفادة من الزراعات التكنولوجية الحديثة

فادي خفاجة

بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. فادي خفاجة يواجه هذه العقوبة بالقانون

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد