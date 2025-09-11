نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظة الإسماعيلية، أمس الأربعاء، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، المهندسة سماح المحمدي مدير عام الإسكان، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري إدارات مكتب متابعة الوزير المحافظ، المكتب الفني، المتغيرات المكانية، المركز التكنولوجي، أصول الدولة، حساب بيع الأراضي، الوحدة الجغرافية، الجهاز الإداري لتقنين المباني، والجهات المعنية بالاجتماع.

واستهل "عصام" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.

ووجه بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف القانوني للحالات التي تم تحرير لها محاضر قانونية والحالات التي صدر لها أحكام قضائية كما تم عرض الحالات المتقاعسة عن السداد والحالات غير القانونية والإجراءات المتخذة حيالهم وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٧ للإزالات والتعديات.

وشدد عصام على التنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.