"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية



استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صباح اليوم، المهندس السيد محمد متولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة في ضمان سلامة الغذاء وتيسير حركة تجارة الأغذية عبر المنافذ المختلفة.

وتناول اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجهتين فيما يخص تطبيق معايير سلامة الغذاء على الواردات والصادرات عبر الموانئ البرية والجافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وضمان سرعة الإفراج عن الشحنات المستوفية للاشتراطات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل المشترك وفقًا للمعايير الدولية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز التجارة الخارجية وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ البرية والجافة، مع الالتزام الصارم بضوابط ومعايير سلامة الغذاء.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ ما جرى التوافق عليه، ووضع خطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المستقبلي بين الهيئتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي.