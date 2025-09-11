وزيرة التضامن تلتقي السفيرة هيفاء أبو غزالة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي انتهت فترة ولايتها.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم خالص الشكر والتقدير للسفيرة هيفاء أبو غزالة على ما قدمته من جهود خلال فترة رئاستها لقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء مناقشة فصل من فصول الكتاب الذي تعده السفيرة هيفاء أبو غزالة حول تجربتها بجامعة الدول العربية ودور المجلس الوزاري في مجال الحماية الاجتماعية، ومساهمة وزيرة التضامن الاجتماعي في تقديمه كأحد الشخصيات العربية التي ستقوم بذلك.

وتمنت الدكتورة مايا مرسي خالص التوفيق للسفيرة هيفاء أبو غزالة فيما هو قادم، مؤكدة أن تجربتها أثرت العمل الاجتماعي العربي، ومشيرة إلى أن هذا الكتاب سيكون مرجعاً مهما للعمل العربي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة أنه سيرصد فترة مليئة بالتحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.