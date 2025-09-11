البطاطس والفودكا سر الحياة.. آفاق زراعية للمناطق غير الصالحة للزراعة في روسيا

في تقرير خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح مراسلها من موسكو، حسين مشيك، أن روسيا تواصل اختبار آلية جديدة لدراسة جينات البطاطس بهدف تعزيز قدرتها على مقاومة الظروف المناخية القاسية.

وأشار إلى أن علماء من جامعة بلغراد أجروا أبحاثًا على 29 جينًا من جينات البطاطس، في محاولة للتوصل إلى أصناف أكثر قدرة على التكيف مع الطقس البارد.

آفاق زراعية جديدة للمناطق غير الصالحة للزراعة

وأكد مشيك أن نجاح هذه الأبحاث قد يشكل نقلة نوعية في الزراعة الروسية، خاصة في المناطق الشمالية والشرق الأقصى التي تعتمد على الاستيراد بسبب محدودية النشاط الزراعي فيها. وفي المقابل، تسهم المناطق الجنوبية ذات المناخ المعتدل نسبيًا في زراعة محاصيل استراتيجية مثل البطاطس، التي تُعد من أبرز الأغذية الأساسية في روسيا.

البطاطس والفودكا.. رمز الحياة الروسية

وفي سياق اجتماعي طريف، أشار مشيك إلى أن البطاطس تُعد جزءًا من الهوية الثقافية الروسية، إذ يتداول المواطنون الروس قولًا ساخرًا مفاده: "يمكن للروسي أن يواصل الحياة والقتال طالما توفرت البطاطس والفودكا".

موسكو تتزين لعيدها الـ878

وفي سياق آخر، تستعد موسكو للاحتفال بعيد المدينة الـ878، الذي يصادف 13 سبتمبر، حيث بدأت العاصمة بالفعل بتزيين الشوارع استعدادًا للحدث. ومن المقرر تنظيم حفلات موسيقية، وفتح المتاحف والمراكز الثقافية مجانًا للزوار، لا سيما طلاب المدارس والجامعات. كما ستُتاح مواقف السيارات مجانًا خلال يومي 13 و14 سبتمبر.

احتفال ثقافي يعزز السياحة ورؤية 2030

وأشار مشيك إلى أن احتفالات عيد موسكو تلعب دورًا مهمًا في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، في وقت تعمل فيه السلطات الروسية على تنفيذ «رؤية 2030» لتطوير العاصمة، من خلال توسيع شبكة المترو، وبناء جسور جديدة، وتحسين البنية التحتية بما يعزز من مكانة موسكو كمدينة نابضة بالحياة.