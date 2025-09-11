قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات نشاط الاستزراع السمكي ومعدلات الإنتاج

الإسماعيلية انجي هيبة

 تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، و مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة.

في مستهل الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد أحواض تحضين زريعة أسماك الدنيس المستورد حيث تم توريد مليون و550 ألف زريعة دنيس من أسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين، تلاها بدء عملية تحضين الزريعة ب 7 أحواض خاصة تمهيدا لنقلها بعد ذلك لأحواض التربية.

وتتميز زريعة الدنيس المستوردة بدورة إنتاج سريعة وانخفاض نسب الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج بما يزيد من جدواها الاقتصادية.

واستمع الفريق ربيع خلال جولته إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات الاستزراع من أسماك البلطي والطوبارة واللوت والباسا والدنيس والجمبري.

ثم تفقد الفريق ربيع الأحواض المستزرعة بأسماك السهلية من العائلة البورية والتي من المقرر بدء حصادها خلال الشهر القادم تمهيدا لطرحها في الأسواق، كما شهد استكمال حصاد أسماك اللوت المستزرعة، وتابع عملية نقلها لمصنع التعبئة والتغليف حيث تتم مراحل فرز وتجهيز وتقطيع وتعبئة الأسماك.

في ختام الزيارة، اطلع الفريق ربيع على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض( ٢٣) في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه بالشراكة مع شركة الشروق التابعة لمجموعة "الشوا" إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية حيث تم الانتهاء من تجهيز الشرائح الأخيرة من الحوض لاستزراعه  بأسماك العائلة البورية والبلطي.

ووجه الفريق ربيع باستكمال أعمال تجهيز أحواض  الشرائح الأخيرة وتحلية وغسيل التربة بها لتصبح جاهزة للاستزراع بأسماك  البلطي والعائلة البورية الموسم القادم، كما وجه بسرعة استكمال الترعة المغذية للقطاع 23 ب حتى يتم زراعته بالأسماك البحرية.  

كما تعرف الفريق ربيع على معدلات الإنتاج في نطاق الجزء المستزرع من الحوض ٢٣ حيث تم التأكيد من مسئولي الشركة على جاهزية شريحتين من الأحواض المستزرعة بأسماك البلطي والعائلة البورية لبدء موسم الحصاد خلال الشهر القادم.


          

الإسماعيلية

