رئيسة وزراء تونس: نثمّن جهود الرئيس السيسي في الإصلاح الاقتصادي ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية

أشادت رئيسة الوزراء التونسية، سارة الزعفراني، خلال زيارتها إلى القاهرة، بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإصلاح الاقتصادي والنمو"، مؤكدة أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو الاستقرار والتنمية.

نرفض التهجير القسري للفلسطينيين ونقدّر موقف مصر الثابت

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعربت الزعفراني عن تقدير تونس للدور المصري الإقليمي والدولي، خاصة في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، مشددة على رفض بلادها القاطع لـ"محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، ومثمنة موقف مصر الثابت في هذا الملف.

وأكدت الزعفراني أن العلاقات بين مصر وتونس "تاريخية ومتجذرة"، وأن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية أن بلادها تسعى إلى تنفيذ شراكات كبرى مع مصر، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد البلدين ويدعم انفتاحهما على الأسواق الإفريقية.

كما شددت على أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا حثيثة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مجالات متنوعة كالصحة، الشباب، والاستثمار.