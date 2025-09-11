قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
توك شو

وزير التجارة التونسي: التعاون مع مصر يفتح أسواقًا جديدة في إفريقيا

منار عبد العظيم

أعرب وزير التجارة الداخلية التونسي، سمير عبيد، عن سعادته بلقاء رجال الأعمال وصناع القرار من تونس ومصر، مؤكداً على أهمية اللقاءات المباشرة بين البلدين في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

لقاءات مع رجال الأعمال تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين تونس ومصر

 وأوضح عبيد أن هناك حرصاً مشتركاً بين الطرفين لتحديد مجالات جديدة للتعاون بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لزيادة المبادلات التجارية وتحقيق منفعة مشتركة.

وأكد الوزير على أهمية الإصلاحات التي قامت بها تونس في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري.

 وأشار إلى أن تونس بصدد الدخول في مرحلة تنموية جديدة، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها ساعدت في تحفيز الاستثمار ورفع مستويات التنافسية.

كما تحدث عبيد عن أهمية الاتفاقيات التجارية بين تونس ومصر، مثل منطقة التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا، والتي من شأنها فتح أسواق جديدة في إفريقيا. 

ولفت إلى أن الجهود المشتركة بين البلدين ستساهم في تعزيز التعاون التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات، بما يسهم في إقامة شراكات استراتيجية في الصناعات الواعدة.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين الغرف التجارية والهيئات الاستثمارية في تونس ومصر، مؤكداً أن هذه الشراكات ستساعد في تذليل العقبات وتحقيق تطور أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

