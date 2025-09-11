وزير التجارة التونسي: التعاون مع مصر يفتح أسواقًا جديدة في إفريقيا

أعرب وزير التجارة الداخلية التونسي، سمير عبيد، عن سعادته بلقاء رجال الأعمال وصناع القرار من تونس ومصر، مؤكداً على أهمية اللقاءات المباشرة بين البلدين في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

لقاءات مع رجال الأعمال تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين تونس ومصر

وأوضح عبيد أن هناك حرصاً مشتركاً بين الطرفين لتحديد مجالات جديدة للتعاون بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لزيادة المبادلات التجارية وتحقيق منفعة مشتركة.

وأكد الوزير على أهمية الإصلاحات التي قامت بها تونس في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري.

وأشار إلى أن تونس بصدد الدخول في مرحلة تنموية جديدة، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها ساعدت في تحفيز الاستثمار ورفع مستويات التنافسية.

كما تحدث عبيد عن أهمية الاتفاقيات التجارية بين تونس ومصر، مثل منطقة التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا، والتي من شأنها فتح أسواق جديدة في إفريقيا.

ولفت إلى أن الجهود المشتركة بين البلدين ستساهم في تعزيز التعاون التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات، بما يسهم في إقامة شراكات استراتيجية في الصناعات الواعدة.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين الغرف التجارية والهيئات الاستثمارية في تونس ومصر، مؤكداً أن هذه الشراكات ستساعد في تذليل العقبات وتحقيق تطور أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.