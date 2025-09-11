قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

صوته يلامس القلوب.. الطفل مرزوق طه يُبهر لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة .. فيديو

الشيخ مرزوق طه
الشيخ مرزوق طه
محمد صبري عبد الرحيم

خطف الشيخ مرزوق طه، الأضواء في مسابقة دولة التلاوة، لما يتميز به جمال صوته من خشوع وإتقان في فنون المقامات، وتميزت تلاوات الشيخ مرزوق بتعبير روحاني عميق يأسر قلوب المُستمعين، وكأنهم يعيشون مع كل آية يتلوها.

وأجرى موقع «صدى البلد»، لقاءً خاصًا مع الشيخ مرزوق طه، والذي تلا فيه آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الأحزاب: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا».

تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، فعاليات التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار العلماء والقراء، الذين يشهدون جولات الاستماع والتقييم لمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تمثل محطة حاسمة لاختيار أفضل الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لخوض غمار المراحل النهائية، التي تهدف إلى إبراز جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتقن والأصوات العذبة، ليكونوا امتدادًا لرواد وعمالقة التلاوة المصرية الذين حملوا لواء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وأوضحت أن التصفيات تُجرى وفق معايير دقيقة وجدول منظم، مع التزام جميع المشاركين بالحضور في الموعد المقرر، بما يعكس الانضباط والجدية التي تميز المسابقة في مختلف مراحلها، ويؤكد حرص الوزارة أن تخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر القرآنية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها المستمر على اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الجديدة وصقلها، بما يعزز ريادة مصر في مجال التلاوة، وذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ دعمًا للجهود الوطنية في اكتشاف الطاقات القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

مرزوق طه الشيخ مرزوق طه دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة

