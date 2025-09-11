تعليمات مشددة من زراعة المنوفية بالمرور على الجمعيات التعاونية ومتابعة صرف الأسمدة

وجه المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية بضرورة المرور علي الوحدات الزراعية والتعاونية التابعة للإدارات لمتابعة عمليات صرف الأسمدة والمحاصيل الزراعية.

وتابع عزت الأشقر مدير ادارة التعاون الزراعي بالباجور صرف الأسمدة المدعمة للحائزين من خلال المرور على جمعية جروان مركز الباجور ومتابعة صرف المقررات الموصى بها بعد ادخال حصر المحاصيل على منظومة كارت الفلاح وعدم إضافة أي أعباء على صرف الأسمدة والتنبيه بسرعة تطهير المساقى الخصوصية وتفعيل سجل ٢خدمات مساعد والعمل على حل مشاكل المزارعين وإزالة المعوقات في إطار روح القانون.