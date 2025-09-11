البشاري: خطاب الرئيس السيسي أمام قمة البريكس الاستثنائية حمل رؤية مستقبلية شاملة

ثمن إبراهيم البشاري نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية وأمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الاستثنائية لتجمع البريكس، مؤكدا أن الخطاب الرئاسي المصري ليس فقط مجرد خطابًا دبلوماسيًا في محفل دولي، بل حمل رؤية شاملة تضع مصر في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي.



كما أكد إبراهيم البشاري، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء معبر عن تطلعات الشعوب نحو نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا، يقوم على التعاون والشراكة الحقيقية لا على الهيمنة وازدواجية المعايير.

وأضاف البشاري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز حرص مصر على دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، إلى جانب الدفاع عن حقوق الشعوب في الأمن والسلام والاستقرار.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص