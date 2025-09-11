أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون في إيلات خشية تسلل مسيرة.

أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، في بيان قصف إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت مناطق مختلفة.

وقالت قوات الحوثي في بيانها إنها استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في إيلات، وهدفًا حسّاسًا في ديمونة بفلسطين المحتلّة.

وأشار الحوثي إلى أن هذه العملية انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعيّة وجرائم التجويع الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​؛ وتأكيدًا على ثبات موقف اليمن في معركة "الفتح الموعود" والجهاد المقدّس"، موضحةً أنّ "العمليّة حقّقت أهدافها بنجاح".