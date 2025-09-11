قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة عاجلة حول العدوان الإسرائيلي على قطر
من هم مساعدو وموالو النبي الذين شرفوا بخدمته؟.. الأزهر للفتوى يوضح
محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا
المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين
ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين
هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور
مستشار رئيس الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف صعوبة البيئة الإقليمية .. والتلاحم الخليجي نهج راسخ
رئيس وزراء لبنان يطلع المبعوث الفرنسي على الوضع العام في البلاد
ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة
أحمد الوكيل: 4 محاور رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس
محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

 أجرى محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، متابعة شاملة ودقيقة للاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، للتأكد من جاهزية المدارس بكافة مستوياتها واستقبالها للطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.


ووجه محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية القريبة منها، بالإضافة إلى إزالة صناديق القمامة المتواجدة بجوار الأسوار حفاظًا على صحة الطلاب، كما شدد على تهيئة الفصول الدراسية والساحات الداخلية، وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بما يضفي مناخًا صحيًا وجذابًا، فضلاً عن تجهيز الملاعب المدرسية لتكون صالحة لممارسة الأنشطة التربوية والرياضية.


وأكد المحافظ أهمية الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجديد وصيانة طفايات الحريق، والتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة داخل المدارس، بجانب الاهتمام بنظافة دورات المياه، وشدد على أهمية التنسيق بين الأحياء والجهات المختصة لتهيئة البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية بما يسهل حركة الدخول والخروج، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل العام لتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد كثافة طلابية عالية، ضمانًا لسهولة انتقال الطلاب، كما أكد المحافظ على متابعة توفير وجبات مدرسية صحية وآمنة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يحقق التوازن الغذائي ويحافظ على صحة التلاميذ.


وفي إطار الاهتمام بدمج الطلاب من ذوي الهمم، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير التجهيزات الخاصة بهم في الممرات ودورات المياه، مع تخصيص كراسٍ متحركة داخل المباني المدرسية الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العملية التعليمية بشكل كامل.


من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الاستعدادات شملت الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 700 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34300 طالب، وأكد أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل إلى المدارس دون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.


كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز من خلال النقل أو الندب الجزئي والكلي، بجانب توفير 30 ألف مقعد جديد لتلبية احتياجات الفصول، وفيما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين، أوضح مدير المديرية أنه تم تدريبهم على المناهج المطورة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بما يضمن مواكبة التطوير التعليمي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

