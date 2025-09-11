قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة عاجلة حول العدوان الإسرائيلي على قطر
من هم مساعدو وموالو النبي الذين شرفوا بخدمته؟.. الأزهر للفتوى يوضح
محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا
المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين
ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين
هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور
مستشار رئيس الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف صعوبة البيئة الإقليمية .. والتلاحم الخليجي نهج راسخ
رئيس وزراء لبنان يطلع المبعوث الفرنسي على الوضع العام في البلاد
ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة
أحمد الوكيل: 4 محاور رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين

علي مكي

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هناك  موجة نزوح للفلسطينيين من مدينة غزة باتجاه المناطق الوسطى، وكذلك إلى المناطق الجنوبية، حيث منطقة المواصي، لكن هذه الأعداد التي تنزح من مدينة غزة مقارنة بآلاف العائلات التي لا زالت تصر حتى اللحظة على البقاء في مدينة غزة، هي أعداد ضعيفة للغاية.

وأضاف جبر في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العدد الأكبر لا يزال مصرًا على البقاء في مدينة غزة، وفي منطقة المواصي والتي تقع إلى الغرب من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، باتت مكتظة بخيام النازحين الفلسطينيين.

وتابع: "غير أن هذه المنطقة لا تستطيع استيعاب المزيد من العائلات الفلسطينية هنا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وهذا ينافي تمامًا ما يتحدث به الاحتلال الإسرائيلي عن وجود منطقة آمنة قادرة على استيعاب النازحين الفلسطينيين من المناطق الشمالية لقطاع غزة، والأمر لم يعد فيه تقريبًا موضع قدم".

وأردف: "المناطق الوسطى وكذلك المناطق الجنوبية للقطاع لم يعد بها أي من المتسع لاستقبال العائلات والمزيد من خيام النازحين هنا في المناطق الجنوبية للقطاع، فهذه المنطقة هي منطقة ملاصقة تمامًا لوجود الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقع في هذا الاتجاه من الناحية الشرقية لمنطقة المواصي، حيث بعض الطلقات النارية وكذلك القذائف المدفعية تصل بالفعل إلى هذه المناطق من منطقة المواصي في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس".


 

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

