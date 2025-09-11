جلطتان بالمخ.. تطورات الحالة الصحية لـ حياة الفهد

تصدرت الفنانة الكويتية حياة الفهد، مؤشرات البحث على محرك جوجل في الساعات الماضية، بعدما تحدث مدير أعمالها عن حالتها الصحية.

وكشف يوسف الغيث -مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد- تفاصيل حالتها الصحية، بعد الوعكة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقال مدير أعمال حياة الفهد، في تصريحات لمواقع إخبارية خليجية أمس الأحد، إن حياة الفهد بعدما أجرت عملية قسطرة ودخلت العناية المركزة، أصيبت بجلطة دماغية ثانية وتدهورت حالتها الصحية.

وتابع يوسف الغيث، أنه بعدما دخلت حياة الفهد، للعناية المركزة وخضعت التنفس الصناعي استقرت حالتها الصحية، ولكن الأطباء يمنعون عنها الزيارة في الوقت الحالي.

حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية

في أغسطس الماضي، كشف خالد العبيد حفيد الفنانة القديرة حياة الفهد ، تطورات حالتها الصحية في تسجيل صوتي على انستجرام.

وقال حفيد حياة الفهد ، إن حالتها الصحية مستقرة

بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا، والتحضيرات جارية لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

من جهته، أوضح مدير أعمالها، يوسف الغيث، في مداخلة على برنامج "تفاعلكم" عبر قناة العربية، أن حياة الفهد دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، وتدهورت حالتها فجأة ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، مضيفًا أن العائلة فضّلت التكتّم احترامًا لخصوصيتها قبل الإعلان الرسمي وطلب الدعاء.

أعمال حياة الفهد

حياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.