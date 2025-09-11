المصري البورسعيدي يتصدر.. جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة

نجح فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" برصيد 11 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط، قبل أن يلتقيا في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز

عودة الدوري بعد التوقف الدولي

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي، حيث تنطلق مباريات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد الموافق 12 و13 و14 سبتمبر 2025. وتترقب الجماهير عودة الإثارة مع مباريات قوية تحمل في طياتها صراعًا مبكرًا على النقاط الثلاث.

مباريات الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت × البنك الأهلي – 5:00 مساءً – إستاد بتروسبورت

زد × الإسماعيلي – 8:00 مساءً – إستاد القاهرة

فاركو × الاتحاد السكندري – 8:00 مساءً – إستاد حرس الحدود

مباريات السبت 13 سبتمبر

حرس الحدود × الجونة – 5:00 مساءً – إستاد حرس الحدود

غزل المحلة × المقاولون العرب – 5:00 مساءً – إستاد غزل المحلة

سيراميكا كليوباترا × سموحة – 8:00 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس

الزمالك × المصري البورسعيدي – 8:00 مساءً – إستاد برج العرب

مباريات الأحد 14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت – 5:00 مساءً – إستاد جهاز الرياضة العسكري

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة – 5:00 مساءً – إستاد الإسماعيلية

إنبي × الأهلي – 8:00 مساءً – إستاد المقاولون العرب

مواجهة القمة بين الزمالك والمصري

وتأتي قمة الجولة السادسة على إستاد برج العرب بالإسكندرية بين الزمالك والمصري، حيث يسعى الفريق الأبيض لخطف الصدارة من أبناء بورسعيد، بينما يتمسك المصري بمواصلة الانطلاقة القوية مع مدربه الكوكي، في اختبار يعد الأبرز له منذ انطلاق الموسم.