43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
المصري البورسعيدي يتصدر.. جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة

نجح فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" برصيد 11 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط، قبل أن يلتقيا في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز

عودة الدوري بعد التوقف الدولي

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي، حيث تنطلق مباريات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد الموافق 12 و13 و14 سبتمبر 2025. وتترقب الجماهير عودة الإثارة مع مباريات قوية تحمل في طياتها صراعًا مبكرًا على النقاط الثلاث.

مباريات الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت × البنك الأهلي – 5:00 مساءً – إستاد بتروسبورت

زد × الإسماعيلي – 8:00 مساءً – إستاد القاهرة

فاركو × الاتحاد السكندري – 8:00 مساءً – إستاد حرس الحدود

مباريات السبت 13 سبتمبر

حرس الحدود × الجونة – 5:00 مساءً – إستاد حرس الحدود

غزل المحلة × المقاولون العرب – 5:00 مساءً – إستاد غزل المحلة

سيراميكا كليوباترا × سموحة – 8:00 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس

الزمالك × المصري البورسعيدي – 8:00 مساءً – إستاد برج العرب

مباريات الأحد 14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت – 5:00 مساءً – إستاد جهاز الرياضة العسكري

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة – 5:00 مساءً – إستاد الإسماعيلية

إنبي × الأهلي – 8:00 مساءً – إستاد المقاولون العرب

مواجهة القمة بين الزمالك والمصري

وتأتي قمة الجولة السادسة على إستاد برج العرب بالإسكندرية بين الزمالك والمصري، حيث يسعى الفريق الأبيض لخطف الصدارة من أبناء بورسعيد، بينما يتمسك المصري بمواصلة الانطلاقة القوية مع مدربه الكوكي، في اختبار يعد الأبرز له منذ انطلاق الموسم.

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

