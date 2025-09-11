رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير المُقرر لها الأول من نوفمبر المقبل.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة المُستمرة لاستعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؛ بعد إعلان الموعد الجديد للافتتاح، وذلك لضمان التكامل والتناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية، وظهورها بالصورة المميزة التي تعكس قيمة هذا الصرح الحضاري، والأهمية الوطنية لحدث افتتاحه.

بدوره، تناول السفير ياسر شعبان، موقف قائمة المدعوين من قادة العالم لهذا الحدث الفريد، مُؤكداً أنه تم إرسال الدعوات لدول العالم المختلفة، كما يتم متابعة هذا الملف من خلال سفراء مصر في الخارج سعياً لاستهداف حضور العدد الأكبر من قيادات الدول. وتم أيضاً استعراض قائمة أبرز الشخصيات العامة الذين تمت دعوتهم لحضور الاحتفالية.