6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .. اعرف الجدول الرسمي بعد الزيادة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .. اعرف الجدول الرسمي بعد الزيادة
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 .. اعرف الجدول الرسمي بعد الزيادة
عبد الفتاح تركي

اهتمام متزايد من قبل المواطنين لمعرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 وطريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة أونلاين من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

 

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أفادت في بيان رسمي بموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، لأصحاب المعاشات، البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.

وأوضحت هيئة التأمينات في بيانها أن صرف المعاشات سيبدأ من يوم 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، لأصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ولفتت إلى أن المواطنين يمكنهم صرف المعاشات عن طريق الأماكن التالية: «مكاتب البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع بنك ناصر الاجتماعي”.

 

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2025

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

معاشات أكتوبر 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2025

ادخل إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختر أيقونة «صاحب معاش»، ومن خلالها اضغط على أيقونة «الخدمات التأمينية».

اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

أخيرًا اكتب رقمك القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

