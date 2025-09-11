قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

دوري أبطال اوروبا
دوري أبطال اوروبا
إسلام مقلد

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هوية الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027، حيث وقع الاختيار على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، متفوقًا على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وفق ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

عودة البطولة إلى مدريد

الملعب الذي افتُتح عام 2017، سبق له أن استضاف نهائي دوري الأبطال في نسخة 2019 بين ليفربول وتوتنهام، ليعود مجددًا إلى الواجهة الأوروبية الكبرى بعد ثماني سنوات فقط.

ويُعد ميتروبوليتانو من أبرز الملاعب الأوروبية الحديثة، بطاقة استيعابية تقارب 70 ألف متفرج، مما يجعله واحدًا من الوجهات المثالية للأحداث الرياضية العالمية.

جزء من خطة كأس العالم 2030

اختيار الملعب الإسباني لا يقتصر على مكانته الأوروبية فحسب، بل يأتي أيضًا ضمن خطة موسعة، حيث يُصنّف ميتروبوليتانو كواحد من 11 ملعبًا إسبانيًا مرشحًا لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 حتى الدور نصف النهائي.

مكاسب اقتصادية لمدريد وأتلتيكو

وأكدت الصحيفة أن استضافة نهائي 2027 ستدر فوائد اقتصادية كبيرة، ليس على نادي أتلتيكو مدريد فحسب، بل على العاصمة الإسبانية بأكملها، إذ من المتوقع أن ينعكس هذا الحدث إيجابيًا على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات، كما سيعزز من صورة مدريد كواحدة من أهم العواصم الرياضية في أوروبا.

الموعد الرسمي للنهائي

من المقرر أن يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 يوم 5 يونيو، بعد ختام الموسم الكروي في القارة العجوز، ليكون المشهد الختامي على أرضية ملعب ميتروبوليتانو الذي يستعد مجددًا لصناعة التاريخ.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا واندا ميتروبوليتانو

