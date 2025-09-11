قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قائمة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لمعسكر تشيلي استعدادًا لكأس العالم

أسامة نبيه
أسامة نبيه
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة قائمة اللاعبين المسافرين لمعسكر تشيلي الذي ينطلق في 13 سبتمبر الجاري للتحضير وخوض نهائيات كأس العالم للشباب التي تبدأ في 27 من الشهر الحالي وتتواصل حتى 19 أكتوبر المقبل.

القائمة ضمت 19 لاعباً ينتمون إلى 8 أندية محلية بالإضافة إلى 4 لاعبين ينشطون في أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)

منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب مصر تشيلي كأس العالم للشباب

