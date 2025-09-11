أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالهجوم الذي شنه الاحتلال على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي اتضح إنه مجرد بيان صحفي وليس بيان رئاسي من مجلس الأمن، رغم موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل على البيان.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر"، وأضاف أنهم "أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وتابع المجلس: "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما فيهم من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية

وتعليقا على البيان الصحفي لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن البيان الصحافي أو الصحفي (Press Release) أداة إعلامية لا ترقي لتكون وثيقة رسمية مقارنة بالبيانات الرئاسية التي تصدر عن مجلس الأمن.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن البيان الصحفي هو أداة يستخدمها مجلس الأمن لتقديم معلومات موجزة ومحددة للصحافيين ووسائل الإعلام. لذا فأن الجمهور المستهدف هو بشكل أساسي الصحفيين بهدف أن يقوموا بنشره أو كتابة تقرير بناءً عليه.

بيان مجلس الأمن الرئاسي وثيقة رسمية

على الجانب الآخر، بيان مجلس الأمن الرئاسي هو وثيقة رسمية تُعتبر وثيقة رسمية صادرة عن أعلى هيئة دولية مسؤولة عن حفظ السلم والأمن.

واختتم الدكتور أيمن سلامة أن البيان الصحفي هو أوهن ما يصدر عن مجلس الأمن مقارنة التوصيات، والبيانات الرئاسية وقرارات المجلس.

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت دولة قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.