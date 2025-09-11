الاتحاد السكندري يقبل اعتذار أحمد عمر عن تدريب فريق السلة بالنادي

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالإجماع على قبول اعتذار أحمد عمر عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي .

ويؤكد مجلس الإدارة أنه على مدار الفترة الماضية لم يدخر جهدا لتلبية جميع متطلبات الفريق والجهاز الفني وتم تدعيم الفريق بالعناصر التي طلبها و وافق عليها المدير الفني ، و تم توفير كل سبل الدعم لضمان استمرار مسيرة الفريق بالشكل الأمثل.

ويشدد المجلس في هذا الإطار على أنه في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة السلة خلال المرحلة المقبلة، على نحو يليق بتاريخ نادينا العريق، ويحقق تطلعات جماهيرنا الوفية والعظيمة التي تستحق دائما الأفضل.