قطر: إسرائيل تجاوزت جميع الحدود بقيادة المتطرفين

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر أن انتهاك سيادة دولة تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي، مشيرا إلى أن إسرائيل تجاوزت بقيادة المتطرفين جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية، بل حتى أبسط الأصول الأخلاقية في التعامل ليس مع الدول، بل حتى بين البشر، ولم يعد ممكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله.

وتساءل: «كيف يزورون مسؤولون إسرائيليون للتفاوض ويتم استضافتهم على أرض قطر وقيادتهم تخطط لقصفها بعد أيام؟ بل ويقصفونها فعلا، هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات حربية مقاتلة وتعمل خلال العملية التفاوضية على قصف أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم؟، ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات مشينة، ومقارنات مغلوطة يحاول فيها شرعنة فعلته التي ادانها العالم أجمع.

اتفاق إحلال السلام

واستكمل: بينما كان ينبغي استذكار نموذج طالبان، والتي كان لها مكتبا سياسيا بالدوحة كقناة للتواصل، وأثمرت هذه القناة للتوصل إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان الذي أفضى إلى إنهاء الحرب بعد عقود مريرة، ولم تخدم الولايات المتحدة خلال فترة تفاوضها على استهداف مفاوضيها على مر كل هذه السنين.