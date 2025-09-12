قطر: الهجوم الإسرائيلي تهديد للسلم والأمن الإقليمي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر إنه يتم مخاطبة مجلس الأمن على إثر تصعيد بالغ الخطورة، ويعد تهديدا للسلم والأمن الإقليمي، ومن ثم فهو يقع في صميم ولاية المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

سلسلة الوساطات المتعددة

وأكد رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أحد المقرات السكنية المخصصة من قبل الدولة لسكن الوفود التفاوضية، ضمن سلسلة الوساطات المتعددة التي تقوم بها قطر.

ولفت إلى أن تلك المباني يقيم فيها أعضاء وموظفين الوفد التفاوضي لحركة حماس وعائلتهم بشكل علاني ومعروف لكل المعنيين بالوساطة، بل وللإعلاميين والدبلوماسيين الذين عقدوا لقاءات مع أعضاء الوفد فيها.

وأشار إلى أنه بعد مباشرة الأجهزة الأمنية إجراءات الاستدلال الفني والتحقق من هوية الأشخاص الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي، تبين أنه أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وكان منهم الشهيد المواطن القطري الوكيل عريف بدر سعد محمد الذي كان يبلغ من العمر 22 عاما، والذي استشهد أثناء أداء واجبه.