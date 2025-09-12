قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: معرفش كلمة مستحيل في حياتي

محمد عثمان
محمد عثمان
محمد البدوي

كشف محمد عثمان عامل نظافة والباحث في الدراسات العليا، عن رحلته الملهمة في مواجهة صعوبات الحياة وسعيه وراء العلم، مؤكداً أنه يستعد حالياً للحصول على درجة الدكتوراه.

استكمال الدراسة 

وقال عامل النظافة محمد عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إنه نشأ في أسرة بسيطة، حيث كان والده يعمل بائع خضار ويتقاضى معاشًا قدره 81 جنيهًا، لكنه كان دائم التشجيع له على استكمال تعليمه، مضيفًا: "والدي كان فخور بيا رغم الظروف الصعبة".

وأشار إلى أنه درس القانون الدستوري وعمل في المجلس المحلي، واستطاع أن يغير حياة أسرته ويمنحها شكلاً جديدًا، ورغم هذا الإنجاز تعرض لحملات من التنمر، حيث كان البعض يقول له: "هتفضل طول عمرك زبال والتعليم مش هتاخد منه حاجة"، لكنه قرر مواجهة تلك النظرة بالصمت والإصرار على استكمال مشواره.

وأكد أن زوجته كان لها دور كبير في دعمه، حيث كانت توفر له الوقت للمذاكرة، مضيفًا: "معرفش كلمة مستحيل في حياتي وأسرتي كلها فخورة بيا".

عامل نظافة محمد عثمان شريف عامر الإعلامي شريف عامر الدراسات العليا

