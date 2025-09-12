يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا

أكد هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، أن المصري من الفرق التي ظهرت بشكل جيد منذ بداية الدوري وتصدرت جدول الترتيب.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يظهر لاعبي الزمالك بروح قتالية خلال مباراة المصري المقبلة من أجل استعادة صدارة الدوري ويتم تصحيح أخطاء المباريات الماضية".

وأضاف: "ثبات التشكيل من العوامل المهمة لظهور الزمالك بشكل جيد، وأنصح فيريرا بعد إجراء تعديلات كثيرة على التشكيل من أجل تحقيق عنصر الانسجام بين اللاعبين".

وأوضح، أنه فترة التوقف الدولي كانت فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل العمل على تصحيح الأخطاء والسلبيات، ويجب على اللاعبين مصالحة الجمهور بعد الخسارة من دجلة.