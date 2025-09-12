حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 3 مباريات.

حيث يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء بتروجيت مع البنك الأهلي في تمام الخامسة مساءً’ أما في الثامنة مساءً فيواجه فريق زد نظيره الإسماعيلي على ملعب القاهرة الدولي وفي نفس التوقيت يشهد ملعب الجيش ببرج العرب لقاء فاركو مع الاتحاد السكندري.

وقد جاءت اختيارات حكام هذه المواجهات على النحو التالي:

- بتروجت × البنك الأهلي: طارق مجدي (حكماً للساحة) ’ خالد حسين وأحمد عبد الغني (مساعدين) ’ عبد الحكيم ناصر (حكماً رابعاً) ومحمود دسوقي ومحمود بدران (تقنية الفيديو).

- زد × الإسماعيلي: محمد العتباني (حكماً للساحة) ’ عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين) ’ أحمد شهود (حكماً رابعاً) والدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

- فاركو × الاتحاد السكندري: الدولي حمادة القلاوي (حكماً للساحة) ’ خالد السيد وطارق مصطفى (مساعدين) ’ شاهندا المغربي (حكماً رابعاً) وأحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).