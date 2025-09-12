قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم

نيبال.. ارتفاع عدد قتـ.لى التظاهرات خلال الأسبوع إلى 51 شخصا

جانب من مظاهرات نيبال
محمود نوفل

أعلنت الشرطة في نيبال ارتفاع عدد قتلى التظاهرات خلال الأسبوع الجاري إلى 51 شخصا.

وكانت صحيفة "إنديا توداي" ذكرت في وقت سابق أن رئيس نيبال الرئيس رام تشاندرا باوديل استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وراح ضحيتها العشرات .

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلي أن المشاركون في الاحتجاجات في نيبال أعلنوا أن البلاد قد أصبحت تحت قيادتهم ودعوا إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات.

فيما ذكرت إعلام نيبالي أن زوجة رئيس وزراء نيبال السابق توقيت بعد إشعال النار في منزله من قبل المحتجين.

كما شهدت نيبال أيضا إطلاق نار قرب  المقر العام لشرطة نيبال بالإضافة إلى هروب ما لا يقل عن 1500 سجين من سجن لاليتبور خلال الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

