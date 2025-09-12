نيبال.. ارتفاع عدد قتـ.لى التظاهرات خلال الأسبوع إلى 51 شخصا

أعلنت الشرطة في نيبال ارتفاع عدد قتلى التظاهرات خلال الأسبوع الجاري إلى 51 شخصا.

وكانت صحيفة "إنديا توداي" ذكرت في وقت سابق أن رئيس نيبال الرئيس رام تشاندرا باوديل استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وراح ضحيتها العشرات .

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلي أن المشاركون في الاحتجاجات في نيبال أعلنوا أن البلاد قد أصبحت تحت قيادتهم ودعوا إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات.

فيما ذكرت إعلام نيبالي أن زوجة رئيس وزراء نيبال السابق توقيت بعد إشعال النار في منزله من قبل المحتجين.

كما شهدت نيبال أيضا إطلاق نار قرب المقر العام لشرطة نيبال بالإضافة إلى هروب ما لا يقل عن 1500 سجين من سجن لاليتبور خلال الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.