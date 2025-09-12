أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟

تصدر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد الأنباء المتداولة حول أزمة مالية تواجه نادي الزمالك بشأن سداد قيمة انتقاله من نادي أوليكساندريا الأوكراني.

تفاصيل الصفقة وأسلوب السداد

كان الزمالك قد تعاقد مع ألفينا في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، مقابل مليون و800 ألف يورو، على أن يتم السداد على 6 أقساط.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الأزمة الحالية تتعلق بالقسط الأول من قيمة الصفقة، حيث طلب النادي الأوكراني سرعة سداده، فيما يسعى الزمالك للحصول على مهلة جديدة لإنهاء الأزمة قريباً.

اللاعب يتألق محلياً

ألفينا، البالغ من العمر 22 عاماً، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق أن انتقل إلى أوليكساندريا عام 2023 قادماً من فاسكو دي جاما البرازيلي.

وخلال مشواره مع الفريق الأوكراني شارك في 42 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة.

وقد بدأت جماهير الزمالك تلمس إمكانياته سريعاً، حيث اختارت رابطة الأندية المحترفة هدفه في شباك مودرن سبورت كأفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

مواجهة مرتقبة أمام المصري

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، تعادلاً وحيداً، وهزيمة واحدة.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

تشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي محمود حمدي الونش وذلك للإيقاف بعد الطرد المباشر أمام وادي دجلة، حيث قررت رابطة الأندية إيقافه 3 مباريات.

محمد شحاتة و أحمد ربيع بداعي الإصابات، إذ يفضل الجهاز الفني بقيادة فيريرا عدم المجازفة بهما إلا بعد اكتمال الجاهزية البدنية.