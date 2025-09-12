قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدانات للهجوم الإسرائيلي على قطر في جلسة طارئة لمجلس الأمن
الجارديان تكشف عن زيارة مفاجئة للأمير هاري إلى أوكرانيا
الأكبر في صناعة الطيران.. لوفتهانزا سيتي الألمانية تنضم إلى تحالف ستار العالمي
سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 12-9-2025
سقوط 25 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط 25 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

شهداء الاحتلال
شهداء الاحتلال
محمود نوفل


أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 25 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبا عاجلا لسكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه إلى مناطق في خان يونس ووسط القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: سنتصرف بقوة شديدة في مدينة غزة ومصممون على حسم المعركة ضد حماس.

كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة لسكان مدينة غزة، قال فيها: البقاء في المدينة يعد في غاية الخطورة.

وشهدت مدينة غزة أمس الخميس، تصعيدًا عسكريًا جديدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات متفرقة استهدفت أحياء سكنية ومناطق للنازحين.

أكد جيش الاحتلال، أنه سيواصل استهداف الأبراج في مدينة غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قصفًا عنيفًا استهدف خيام النازحين قرب شارع اليرموك، أسفر عن استشهاد رضيعة ومواطن آخر، إلى جانب عدد من الإصابات الخطيرة، فيما أدى إطلاق نار عشوائي على مخيم البريج وسط القطاع إلى استشهاد طفل.

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى المعمداني سقوط شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة، في حين استشهد مدني آخر برصاص الاحتلال أثناء انتظاره للمساعدات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


تأتي هذه الهجمات بعد خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 18 مارس الماضي، والذي دام شهرين فقط، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 22 شهرًا من الحرب المتواصلة.

