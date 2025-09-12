إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إنجازين متتاليين يعززان ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر البيطرية والعلمية، حيث تم إعادة اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لملف خلو مصر من مرض "الدورين" الذي يصيب الخيول، فضلا عن تحقيق معهد بحوث الصحة الحيوانية المركز الأول عالميًا للمرة الثامنة على التوالي في تشخيص أمراض الخيول، الأمر الذي يعد قفزة نوعية تعزز في مكانة مصر الدولية بقطاع الخيل.



وأشار وزير الزراعة الى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لاستعادة دورها الريادي في هذا المجال، ويعزز من فرص تصدير الخيول المصرية الأصيلة إلى مختلف دول العالم، لافتا إلى ان الإنجازان معًا يشكلان ركيزة أساسية لعودة مصر بقوة إلى سوق الخيل العالمي، حيث يمهد الاعتماد من WOAH الطريق أمام تصدير الخيول المصرية إلى الأسواق الدولية، كما يؤكد المركز الأول عالميًا في الأبحاث على أن مصر ليست فقط خالية من الأمراض، بل تمتلك أيضًا القدرات العلمية المتقدمة لضمان سلامة وسلامة سلالاتها.

واضاف فاروق إن هذا التناغم بين الجهود البيطرية والبحثية يعكس رؤية متكاملة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز مكانة مصر في صناعة الخيل وتراثها الأصيل.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، قد أعلنت رسميًا عن إعادة اعتماد ملف خلو مصر من مرض "الدورين"، والذي يعد مرض وبائي خطير يهدد صناعة الخيل العالمية، مشيرا إلى ان الاعتماد الجديد، الذي يأتي بعد مراجعة شاملة وتحديث للملف المصري، يُعد شهادة دولية على قوة وكفاءة الأنظمة البيطرية في البلاد، ويعكس الالتزام الكبير بالمعايير الصحية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة الهيئة تنفيذ برامج وقائية ومراقبة صارمة لضمان سلامة الثروة الحيوانية، مما يدعم تنشيط حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

وفي سياق آخر، أشارت الدكتور سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، عن تحقيق المعهد إنجازًا علميًا غير مسبوق بحصول وحدة بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية على المركز الأول عالميًا في اختبار الكفاءة الدولي الذي تنظمه الجمعية العالمية لوراثة الحيوان (ISAG)، لافتة إلى أن هذا التفوق هو الثامن على التوالي، مما يؤكد تفوق الكوادر البحثية المصرية وقدرتها على تحقيق الريادة العالمية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عيد أن هذا الاختبار يستخدم لتقييم كفاءة المعامل البحثية في فحوصات الحمض النووي للخيول، والتي تُستخدم لتحديد نسبها وتوثيق، معربة عن فخرها بهذا الإنجاز، والذي يعكس التزام المعهد بأعلى المعايير العالمية في الأداء البحثي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصحة الحيوانية، خاصة وأن هذا النجاح يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع كبرى المراكز البحثية العالمية.