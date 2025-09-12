غدا السبت..فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمركز الوقف بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف غرب قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً السبت الموافق 13 سبتمبر 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية فى محولات المراشدة.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة السابعة صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، إلى أن المناطق التى يتك فصل الكهرباء عنها تضم "البهايجة، الدندراوية، المداكير، المرشحات العبل، المأخذ، القلمينا" .



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

