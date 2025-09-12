الشباب والرياضة بالجيزة تنجح في استثمار جديد لمجلس امناء حدائق أكتوبر

تشهد محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الاستثمارية بقطاع الشباب والرياضة، وبدعم مباشر ورعاية

من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الذي يولي أهمية قصوى لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي المستدام، حيث أكد في وقت سابق أن الوزارة تعظم الموارد الذاتية للمنشآت الرياضية، وتحفز القطاع الخاص للاستثمار داخل المراكز والأندية ،

بما يسهم في تحديث البنية التحتية وتوفير مصادر تمويل مستدامة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة والمستدامة لهذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية تعمل وفق خطة زمنية طموحة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تستقطب المستثمرين وتخدم جميع الفئات العمرية.

كما يُعد الإستثمارأداة فعالة لتعظيم الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وأشاد بدور مجلس أمناء مراكز حدائق أكتوبر بقيادة اللواء عبد الرحمن شلش رئيس المجلس ووكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية حيث شهدت مراكز المجلس خلال الأعوام الماضية تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية ، التي أسهمت في تعظيم العائد الاقتصادي وتخفيف العبء على موازنة الدولة، وتم الإنتهاء من الملعب الخماسي بمركز شباب الندى، بالمنطقة الأولى بقيمة انشاءية تصل إلى 1100000 جنيه، "مليون ومائة ألف" جنيهاً ، بمدة إيجار 7 سنوات وقيمة شهرية 12500جنيهاً وبزيادة سنوية متدرجة، بنظام حق الإنتفاع.

ويتم حالياً الإعداد لعدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة لطرحها، ومن المتوقع أن تدر عوائد ضخمة على الهيئات الشبابية والرياضية، كما تم رصد تقدم ملحوظ في أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها، والتي قاربت على الانتهاء في عدد من المراكز.

هذه الجهود تأتي تنفيذًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى إلى رفع مستوى البنية التحتية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق التوازن بين الدور التنموي والخدمي للمراكز، وبين تطلعات الاستثمار والتطوير الذاتي.