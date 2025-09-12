محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 18 حالة تعدٍّ بقرى الخانكة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 18 حالة تعدٍّ بقرى الخانكة

جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية،  أعمال الحملة المكبرة لإزالة 18 حالة تعدٍ وبناء مخالف وذلك في اطار جهود محافظة القليوبية  لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء التي تمثل تهديدًا خطيرًا للثروة العقارية واهدار الأرض الزراعية بالمحافظة.


وتأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستهدف استعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون. وشملت الإزالات 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص، بالإضافة إلى 6 حالات جمالونات مقامة بشكل مخالف على أراضٍ زراعية.


وقد نفذت هذه الحملة في ثلاث مناطق رئيسية وهي قرى عرب العيايدة  وسرياقوس والقلج التابعين لمركز ومدينة الخانكة.
جدير بالذكر بأن هذه الحملة تم تنفيذها بناءً على تعليمات مباشرة من المحافظ، بعد أن رصدت وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة المخالفات.


وقد وجه المهندس أيمن عطية بتشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتور السكرتير العام، لتنفيذ الإزالة بشكل عاجل وفوري، ما يؤكد على سرعة الاستجابة للقضاء على هذه التعديات لتحقيق الردع العام والحفاظ علي هيبة الدولة والتأكيد علي عزم المحافظة علي عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة.


وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، مؤكداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو أولوية قصوى. وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة، بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

