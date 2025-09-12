الصحة تكشف دواعي الولادة القيصرية المبررة طبيا

قال د. حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ما هي دواعي الولادة القيصرية المبررة طبيا المتعلقة بالأم والجنين؟ فشل تقدم الولادة توقف التوسع (عدم وجود تغير في فتحة عنق الرحم رغم الانقباضات الكافية أو توقف النزول عدم تقدم في موقع الجنين. التقييم: البارتوغرام لتتبع تقدم الولادة، فحوصات عنق الرحم، ومراقبة الانقباضات باستخدام جهاز قياس الانقباضات.

الانفصال المبكر للمشيمة، مما يسبب ضائقة جنينية أو نزيفا للأم. التقييم الموجات فوق الصوتية قد لا تكون دائما تشخيصية)، التقييم السريري النزيف المهبلي ألم الرحم)، ومراقبة الجنين. تدلي الحبل السري : نزول الحبل السري قبل الجنين. مما يعرضه لخطر الانضغاط ونقص الأكسجين. التقييم : التشخيص السريري أثناء الفحص المهبلي، يؤكد بالموجات فوق الصوتية أو التغيرات الفورية في معدل ضربات قلب الجنين

الدواعي المتعلقة بالأم والجنين تشمل المضاعفات التي تؤثر على كل من الأم والجنين. المشيمة المنزاحة : المشيمة تغطي فتحة عنق الرحم، مما يعرض الأم لخطر النزيف الشديد أثناء الولادة المهبلية. التقييم : الموجات فوق الصوتية عبر المهبل لتأكيد موقع المشيمة بعد الأسبوع 32.