إنقاذ حياة سيدة بولادة قيصرية عاجلة بسبب انفجار الزائدة الدودية بمستشفى الخانكة

نجح فريق جراحي بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، التابعة لأمانة المستشفيات التخصصية، في إجراء قيصرية طارئة لسيدة تعاني من التهاب بريتوني نتيجة انفجار الزائدة الدودية، حيث أن المريضة كانت حاملا في الأسبوع الـ 39، وتعاني من آلام حادة بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة



كشف الدكتور السيد سليمان مدير المستشفى، في بيان للمستشفى، أنه جرى استقبال مريضة كانت حاملا في الأسبوع الـ 39، وتعاني من آلام حادة بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة، وأجريت الفحوصات المعملية والأشعة التليفزيونية والتي أظهرت وجود تجمع سوائل داخل تجويف البطن، وتم تحضير الدم والبلازما وإعطاء خوافض للحرارة ومضادات حيوية.

وتابعت المستشفى، أنه تم تشخيص الحالة بالتهاب بريتوني نتيجة انفجار الزائدة الدودية، وتقرر إجراء استكشاف للبطن مع الولادة القيصرية الطارئة، وعلى الفور أجريت الولادة القيصرية بنجاح، وتم استكشاف خراج نتيجة الزائدة المنفجرة، والتعامل معه جراحيا.

وأوضحت المستشفى، أن الطفل والأم بحالة جيدة ومستقرة وتم خروجهما من المستشفى، ويأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.