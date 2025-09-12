وظائف خالية في بنك مصر قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن فتح باب التقديم لشغل وظائف خالية في مجال خدمة العملاء بفروع البنك المختلفة، وذلك لحديثي التخرج من الجامعات، في إطار حرص البنك على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تساعدهم على بدء حياتهم المهنية وتوفير مصدر دخل ثابت.

وظائف

مسؤوليات وظائف خدمة العملاء في بنك مصر



تشمل مهام ومسؤوليات موظفي خدمة العملاء بالبنك ما يلي:

إتمام جميع معاملات الحسابات وتقديم الدعم المباشر للعملاء.

الالتزام الكامل بسياسات وإجراءات بنك مصر، بما في ذلك معايير الامتثال ومتطلبات معرفة العميل KYC.

تنفيذ مجموعة من الخدمات البنكية، مثل قبول المدفوعات، صرف الشيكات، التحقق من الأرصدة، وتحويل الأموال.

تقديم التوصيات المتعلقة بالمنتجات والخدمات لزيادة المبيعات.

موازنة درج النقود بشكل يومي مع كشف التسويات والتعامل مع أي فروق في النقدية.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر



حدد البنك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

ألا تتجاوز الخبرة 3 سنوات، مع الأفضلية لحديثي التخرج.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية من دفعات 2023 حتى 2025.

الحصول على تقدير تخرج لا يقل عن جيد.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

إتقان مهارات الحاسب الآلي وخاصة برامج مايكروسوفت أوفيس.

امتلاك مهارات شخصية قوية في التواصل والعرض.

ألا يكون المتقدم قد خضع لاختبارات سابقة ببنك مصر.

ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل البنك.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر

يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التقديم إلكترونيا عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع «لينكد إن»، وذلك بإرسال السيرة الذاتية وتعبئة البيانات المطلوبة.

ويأتي إعلان بنك مصر في إطار استراتيجيته لدعم الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل تتماشى مع متطلبات السوق المصرفي، بما يسهم في تعزيز مسيرة البنك وتوسيع قاعدة عملائه.

ويفتح بنك مصر الباب أمام الكوادر الشابة الطموحة للانضمام إلى واحدة من أعرق المؤسسات المصرفية، بما يتيح لهم فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم في بيئة عمل احترافية، والمساهمة في مسيرة البنك نحو التوسع ودعم خطط التنمية الاقتصادية.