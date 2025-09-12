لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن وظائف شاغرة في مجالات متعددة بعقود عمل محددة المدة.

بحسب إعلان مصر للطيران، فإن التقديم متاح اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل وحتى نهاية الشهر تحديد يوم 27 سبتمبر، وسيكون التقديم من خلال الموقع الرسمي للشركة.

وظائف في مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، أن الوظائف المطلوبة، ه:

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات

مهندس عمرة وحدات طائرات

مهندس صبانة أجهزة طائرات

مهندس عمرة أجهزة طائرات

مهندس عمرة محركات طائرات

مهندس كيمياء

شروط وظائف مصر للطيران

أما عن الشروط العامة، التي أعلنتها مصر للطيران، فإن أهمها أن لا يزيد السن عن 30 عام، وأن التقديم متقصر على أبناء محافظة القاهرة الكبرى شرط أن يكون العنوان مدونا بالبطاقة الشخصية.