الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

بحث آليات تدويل التعليم وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها السويدية


• استعراض فرص التبادل الأكاديمي ودعم الباحثين لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية


• تعزيز حضور الجامعات المصرية على الساحة الدولية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قيادات المؤسسة السويدية لتدويل التعليم (STINT)، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر والسويد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.

وجاء هذا اللقاء في إطار المشاركة المصرية رفيعة المستوى في فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE)، الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE)، في مدينة جوتنبرج السويدية خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2025.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والسويدية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وتناول اللقاء بحث آليات تدويل التعليم وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها السويدية، إلى جانب استعراض فرص التبادل الأكاديمي ودعم الباحثين، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، ويعزز حضور الجامعات المصرية على الساحة الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز العلاقات الدولية والانفتاح على الخبرات العالمية، بما يواكب أولويات الدولة المصرية في دعم الابتكار والبحث العلمي، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الرائدة على المستوى الدولي.

حضر اللقاء من الجانب المصري وفد رفيع المستوى ضم، السيدة السفيرة نجلاء نجيب سفيرة مصر بالسويد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور سامح سرور الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري ببرلين والمشرف على البعثة التعليمية بالسويد، والأستاذ محمد غانم رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وحضر اللقاء من جانب المؤسسة السويدية كل من، الدكتور أندريس جوتنبرج المدير التنفيذي، والسيدة إيميلي أنتيلا مديرة البرامج.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

