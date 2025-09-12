قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
فن وثقافة

6 ورش مجانية على هامش الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شريف دسوقي
شريف دسوقي
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج) عن تقديم 6 ورش مجانية علي هامش الدورة الخامسة عشر والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يضم جدول الورش المقدمة مجموعة مميزة ومتنوعة من الورش في المهارات الفنية، يقدمها مجموعة من كبار الفنانين والورش هي ماستر كلاس الطريقه المثلى لبناء الشخصية المؤداة فى التمثيل والحكى ويقدمها الفنان شريف الدسوقي، ورشة كيفية صنع قصة من خلال الحركة وتقدمها الفنانة " Nina Traber "، ورشة أساسيات الأداء الصوتي السليم ويقدمها الدكتور محمد حسني، ماستر كلاس قيم وفلسفة العلاقات البصرية في تشكيل الفراغ المسرحي ويقدمها السينوغراف عمرو عبدالله، ورشة الحقيقةوالتلقائية وتقدمها الفنانة الأمريكية "مونيكا هنكن "، ورشة كتابة النص المسرحي "طرق وأساليب" ويقدمها الكاتب فهد ردة الحارثي.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان ان الورش ستقام في ثلاثة أماكن وهي قصر ثقافة الأنفوشي، فندق جراند بلازا والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وستكون الورش متاحة مجانا لكافة الفنانين من جميع الجهات والهيئات المسرحية المختلفة ( هواه، طلاب جامعات، مستقلين ).

مسرح بلا إنتاج مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي النجم محمد هنيدي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

