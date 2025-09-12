6 ورش مجانية على هامش الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج) عن تقديم 6 ورش مجانية علي هامش الدورة الخامسة عشر والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يضم جدول الورش المقدمة مجموعة مميزة ومتنوعة من الورش في المهارات الفنية، يقدمها مجموعة من كبار الفنانين والورش هي ماستر كلاس الطريقه المثلى لبناء الشخصية المؤداة فى التمثيل والحكى ويقدمها الفنان شريف الدسوقي، ورشة كيفية صنع قصة من خلال الحركة وتقدمها الفنانة " Nina Traber "، ورشة أساسيات الأداء الصوتي السليم ويقدمها الدكتور محمد حسني، ماستر كلاس قيم وفلسفة العلاقات البصرية في تشكيل الفراغ المسرحي ويقدمها السينوغراف عمرو عبدالله، ورشة الحقيقةوالتلقائية وتقدمها الفنانة الأمريكية "مونيكا هنكن "، ورشة كتابة النص المسرحي "طرق وأساليب" ويقدمها الكاتب فهد ردة الحارثي.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان ان الورش ستقام في ثلاثة أماكن وهي قصر ثقافة الأنفوشي، فندق جراند بلازا والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وستكون الورش متاحة مجانا لكافة الفنانين من جميع الجهات والهيئات المسرحية المختلفة ( هواه، طلاب جامعات، مستقلين ).