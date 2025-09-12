خطيب مسجد السيدة نفيسة: العمر عند أهل الله يحسب بالأنفاس.. فيديو

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن المسلمين عليهم أن يتركوا أثرا بين الناس، حتى تأتي الأجيال القادمة فتدعو لهذه الأجيال.

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

وأشار إلى أن العمر عند الناس يحسب بالسنين، وعند أهل الله يحسب بالأنفاس والأعمال الصالحة، الإمام أحمد بن حنبل لما ذكروا له صفوان بن سليم، فقيه المدينة، ماذا قال عنه؟ قال: ذلك رجل يستشقى بحديثه وينزل الغيث من السماء بذكر اسمه.

وأوضح أن هناك أقواما قد ماتوا تحيا القلوب بذكرهم وأقواما أحياء تقسو القلوب ذكرهم وبرؤيتهم، فالإمام مالك كان إذا ذكر اسم النبي بكى حتى يصعب على جلسائه هذا البكائ، فعاتبوه مرة، وقالوا له ما هذا البكاء؟ فقال: والله لو رأيتهم ما رأيت ما أنكرتم علي، لقد رأيت محمد ابن المنكدر، وكان سيد القراء، إذا ذكر اسم النبي، اصفر لونه واخضر وبكى حتى نرحمه.

وتابع: وكان يصيبه خطر عظيم، فلا يذهب عنه ذلك الخطر إلا إذا ذهب للروضة الشريفة ووضع خده على مقام رسول الله، فزال عنه الخطر.